EUA

Rod Stewart detona Trump por comentários sobre tropas da OTAN no Afeganistão

Ícone do rock britânico exige desculpas de presidente dos EUA e defende valor dos soldados britânicos em vídeo nas redes sociais

Rod Stewart chama Trump de desertor por comentários sobre tropas aliadas no Afeganistão Rod Stewart chama Trump de desertor por comentários sobre tropas aliadas no Afeganistão  - Foto: Reprodução/Instagram

O ícone do rock britânico Sir Rod Stewart, de 81 anos, manifestou-se em tom firme contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após declarações polêmicas do líder sobre o papel das tropas da OTAN na guerra do Afeganistão.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Stewart — que já foi vizinho de Trump na Flórida e o conhecia tão bem a ponto de frequentar festas de Natal em sua casa — chamou o presidente norte-americano de “draft dodger” — termo usado para descrever alguém que desertou o serviço militar —, em resposta aos comentários do presidente numa entrevista recente à Fox News.

Trump sugeriu que os aliados da OTAN teriam “ficado um pouco atrás” das linhas de frente no conflito afegão, dando a impressão de que apenas as tropas americanas enfrentaram combate direto.

“Posso até ser apenas um humilde astro do rock, mas sou também um cavaleiro do reino e tenho minhas opiniões”, disse Stewart. “Nasci logo após a guerra e tenho enorme respeito por nossas Forças Armadas, que lutaram e nos deram a liberdade. Então, dói profundamente ver que Trump critica nossos soldados no Afeganistão por não terem estado na linha de frente. Perdemos mais de 400 de nossos homens — pensem nos pais deles — e ele os chama quase de covardes. É insuportável.”

A declaração sobre "desertor" refere-se ao fato de Trump ter sido convocado para servir na Guerra do Vietnã quando jovem. Ele era estudante em quatro das cinco vezes, o que lhe permitiu evitar legalmente o alistamento, e obteve um atestado médico para "esporão ósseo" na quinta vez.

O músico pediu ainda que líderes britânicos, incluindo o primeiro-ministro Keir Starmer e o político Nigel Farage, cobrem um pedido oficial de desculpas do presidente dos EUA pela forma como ele se referiu às tropas.

As críticas de Stewart ecoam dentro e fora da política. Autoridades britânicas consideraram os comentários de Trump “insultuosos” e “inaceitáveis” diante do sacrifício dos soldados aliados no Afeganistão, onde centenas de militares perderam a vida ao longo de duas décadas de conflito.

Rod Stewart já havia se distanciado de Trump no passado, após terem sido vizinhos e amigos em Palm Beach, nos Estados Unidos. O cantor chegou a frequentar festas do ex-presidente, mas afirmou em entrevistas anteriores que, desde que Trump assumiu a Presidência, “ele se tornou outra pessoa”.

Trump se pronunciou neste dmingo (25) após a enorme repercussão negativa, mas não chegou a pedir desculpas como seu ex-vizinho Rod exigia. Em uma publicação online, Trump escreveu: "Os GRANDES e muito BRAVOS soldados do Reino Unido sempre estarão com os Estados Unidos da América!"

