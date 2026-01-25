A- A+

EUA Rod Stewart detona Trump por comentários sobre tropas da OTAN no Afeganistão Ícone do rock britânico exige desculpas de presidente dos EUA e defende valor dos soldados britânicos em vídeo nas redes sociais

O ícone do rock britânico Sir Rod Stewart, de 81 anos, manifestou-se em tom firme contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após declarações polêmicas do líder sobre o papel das tropas da OTAN na guerra do Afeganistão.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Stewart — que já foi vizinho de Trump na Flórida e o conhecia tão bem a ponto de frequentar festas de Natal em sua casa — chamou o presidente norte-americano de “draft dodger” — termo usado para descrever alguém que desertou o serviço militar —, em resposta aos comentários do presidente numa entrevista recente à Fox News.

Trump sugeriu que os aliados da OTAN teriam “ficado um pouco atrás” das linhas de frente no conflito afegão, dando a impressão de que apenas as tropas americanas enfrentaram combate direto.

“Posso até ser apenas um humilde astro do rock, mas sou também um cavaleiro do reino e tenho minhas opiniões”, disse Stewart. “Nasci logo após a guerra e tenho enorme respeito por nossas Forças Armadas, que lutaram e nos deram a liberdade. Então, dói profundamente ver que Trump critica nossos soldados no Afeganistão por não terem estado na linha de frente. Perdemos mais de 400 de nossos homens — pensem nos pais deles — e ele os chama quase de covardes. É insuportável.”

A declaração sobre "desertor" refere-se ao fato de Trump ter sido convocado para servir na Guerra do Vietnã quando jovem. Ele era estudante em quatro das cinco vezes, o que lhe permitiu evitar legalmente o alistamento, e obteve um atestado médico para "esporão ósseo" na quinta vez.

O músico pediu ainda que líderes britânicos, incluindo o primeiro-ministro Keir Starmer e o político Nigel Farage, cobrem um pedido oficial de desculpas do presidente dos EUA pela forma como ele se referiu às tropas.

As críticas de Stewart ecoam dentro e fora da política. Autoridades britânicas consideraram os comentários de Trump “insultuosos” e “inaceitáveis” diante do sacrifício dos soldados aliados no Afeganistão, onde centenas de militares perderam a vida ao longo de duas décadas de conflito.

Rod Stewart já havia se distanciado de Trump no passado, após terem sido vizinhos e amigos em Palm Beach, nos Estados Unidos. O cantor chegou a frequentar festas do ex-presidente, mas afirmou em entrevistas anteriores que, desde que Trump assumiu a Presidência, “ele se tornou outra pessoa”.

Trump se pronunciou neste dmingo (25) após a enorme repercussão negativa, mas não chegou a pedir desculpas como seu ex-vizinho Rod exigia. Em uma publicação online, Trump escreveu: "Os GRANDES e muito BRAVOS soldados do Reino Unido sempre estarão com os Estados Unidos da América!"

