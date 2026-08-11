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Cultura Rod Stewart passa por implante de stent no coração e cancela série de shows O britânico tinha apresentações marcadas nos Estados Unidos e no México até setembro, além de shows em sua famosa residência em Las Vegas

O cantor Rod Stewart passou por cirurgia para implante de um stent no coração e por isso cancelou o resto de sua turnê em 2026, divulgou a equipe do astro nesta terça-feira, 11.

O britânico tinha apresentações marcadas nos Estados Unidos e no México até setembro, além de shows em sua famosa residência em Las Vegas.

"Já estou me sentindo melhor e em pleno processo de recuperação. Quero agradecer aos médicos, enfermeiros e a todos que cuidaram tão bem de mim", afirmou o roqueiro de 81 anos, em comunicado publicado nas redes sociais.

"Estou profundamente decepcionado por perder estes shows e lamento decepcionar meus fãs, mas estou ansioso para voltar ao palco e me divertir com todos vocês novamente em breve", completou ele.

A decisão foi divulgada após o cancelamento de última hora de um show do cantor nos EUA por causa de um "procedimento médico". Anteriormente, Stewart tinha sido flagrado precisando do auxílio de oxigênio durante um espetáculo.

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