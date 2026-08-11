Qua, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Cultura

Rod Stewart passa por implante de stent no coração e cancela série de shows

O britânico tinha apresentações marcadas nos Estados Unidos e no México até setembro, além de shows em sua famosa residência em Las Vegas

Reportar Erro
A decisão foi divulgada após o cancelamento de última hora de um show do cantor nos EUA por causa de um "procedimento médico"A decisão foi divulgada após o cancelamento de última hora de um show do cantor nos EUA por causa de um "procedimento médico" - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Rod Stewart passou por cirurgia para implante de um stent no coração e por isso cancelou o resto de sua turnê em 2026, divulgou a equipe do astro nesta terça-feira, 11.

O britânico tinha apresentações marcadas nos Estados Unidos e no México até setembro, além de shows em sua famosa residência em Las Vegas.

Leia também

• Livro analisa origens e influências da música armorial

• Sobrinha da cantora mexicana Thalía revela ter embalsamado a própria mãe: "Obra do destino"

"Já estou me sentindo melhor e em pleno processo de recuperação. Quero agradecer aos médicos, enfermeiros e a todos que cuidaram tão bem de mim", afirmou o roqueiro de 81 anos, em comunicado publicado nas redes sociais.

"Estou profundamente decepcionado por perder estes shows e lamento decepcionar meus fãs, mas estou ansioso para voltar ao palco e me divertir com todos vocês novamente em breve", completou ele.

A decisão foi divulgada após o cancelamento de última hora de um show do cantor nos EUA por causa de um "procedimento médico". Anteriormente, Stewart tinha sido flagrado precisando do auxílio de oxigênio durante um espetáculo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter