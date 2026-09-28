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FAMOSOS Rod Stewart anuncia turnê de despedida após cirurgia cardíaca Aos 81 anos, Stewart passou recentemente por uma cirurgia de implante de um stent no coração

Rod Stewart anunciou a sua turnê final após passar por uma cirurgia cardíaca. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o cantor contou a novidade e divulgou as datas do giro que se inicia em 2027.

"Senhoras e senhores, após muita reflexão e com tristeza, tenho que anunciar que o ano que vem marcará a minha última turnê de todas, de todas, de todas", iniciou o artista no vídeo. "Não estou me aposentando, mas esta será a última turnê de rock and roll."

"Quero agradecer a vocês por tudo o que me deram e espero ter retribuído de alguma forma. Por favor, venham me ver na turnê. Vai ser incrível", completou.

Em seguida, o britânico publicou imagem com as datas e locais dos shows. Até o momento, os shows anunciados seguem do final de abril, no dia 23, em Dublin, até 24 de julho, em Hannover.

Aos 81 anos, Stewart passou por uma cirurgia de implante de um stent no coração. À época, ele cancelou diversos shows programados para os Estados Unidos e México.

"Já estou me sentindo melhor e em pleno processo de recuperação. Quero agradecer aos médicos, enfermeiros e a todos que cuidaram tão bem de mim. Estou profundamente decepcionado por perder estes shows e lamento decepcionar meus fãs, mas estou ansioso para voltar ao palco e me divertir com todos vocês novamente em breve", disse em um comunicado em suas redes sociais.

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