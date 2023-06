A- A+

Debate Roda de Conversa.23 reúne artistas na Arte Plural Galeria no sábado (7); saiba mais Encontro conta com Heron Martins, Antonio Mendes e Raul Córdula

A Arte Plural Galeria (APG) promove, às 15h do dia 07 de julho (sábado), a "Roda de Conversa.23" sobre a cultura local. Nesta edição, participam os artistas Heron Martins, que assina a exposição “A natureza pinta”; Antonio Mendes e o curador da mostra, Raul Córdula. O acesso é gratuito, limitado à capacidade do espaço.

A conversa será pautada pelo compartilhamento de visões sobre a arte, processos criativos e interação com o público. Em suas obras expostas na APG, Martins dialoga com a natureza, expressando, com seu olhar único, toda a força e beleza encontradas em elementos encontrados no Agreste de Pernambuco, como suas flores, rios, pedras, mata.

Essa visão especial é destacada pelo curador da mostra, Raul Córdula, identificando o jovem artista como “cheio de vigor e interesse pelo olhar local, pela maneira pessoal de ver o mundo natural e o revelar para o próprio público deste universo inspirador da grande arte da pintura”.

A Roda de Conversa é mais uma ação da APG no ano em que celebra seus 18 anos de atividades voltadas a fomentar a multiplicidade das artes em suas diversas expressões. Atualmente, a APG está com duas mostras: “A Natureza Pinta”, de Heron Martins; e “Diário do Caos”, de Rafa Zig, como parte da edição 2023 do Projeto Anexo.

