O passado, o presente e o futuro vão se encontrar no próximo domingo (26), em frente à sede do Maracatu Leão Misterioso, em Nazaré da Mata. A partir das 11h, terá início a Roda de Mestres Poesias em Seis - botando a voz no brinquedo. A história secular do Maracatu de Baque Solto (MBS) estará presente na poesia e no diálogo entre seis mestres, todos de uma mesma raiz familiar, unidos pelo afeto e também pelo amor à cultura popular.



São estrelas comprometidas não apenas com a brincadeira de hoje, mas com passar a tradição para as próximas gerações, com as adaptações que a contemporaneidade pede, sem esquecer de todos os que deram origem a essa arte. Um dia antes, no sábado (25), a Roda de Mestres vai ser registrada em vídeo para salvaguardar o Maracatu Rural, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil desde 2014.

O anfitrião do grande encontro será o mestre João Paulo, do Leão Misterioso de Nazaré da Mata, o Papa do Maracatu, o próprio Leão, que além de emocionar através do seu trabalho, sempre fez questão de revelar novos talentos da cultura popular, como fez com o irmão e os primos. Zé Joaquim, do Leão Coroado de Buenos Aires; Barachinha do Estrela Dourada da mesma cidade; Veronildo do Águia Misteriosa de Nazaré da Mata; Edmilson João do Leão Teimoso de Lagoa de Itaenga e Pedrinho Gabriel do Leão Formoso também de Nazaré da Mata são os mestres que vão marcar presença na Roda.

“A gente convida todo mundo a participar da Roda de Mestres. Um momento de brincadeira e de alegria mas também de reivindicações, afirmações e defesas dessa cultura. Muitos temas serão debatidos entre nós, mestres de uma mesma família, irmão e primos”, convocou o mestre João Paulo.

Alexandre Veloso é coordenador do projeto cultural Sonoras do Maracatu de Baque Solto Leão Misterioso, do qual a Roda de Mestres faz parte. De acordo com ele, o registro em vídeo vai ser importante para a preservação da memória dessa dança, música e poesia.

“Todo o projeto constitui uma grande oportunidade de registro histórico das formas de cantar desses mestres, que são diferentes, apesar de eles virem de uma mesma escola. E o nome Sonoras se refere ao cantar da poesia, o nosso foco principal. Nesse contexto, o mestre João Paulo é como uma fonte primária, ele vai deixar um legado junto com a sua família. As pessoas vão poder aprender mais, através dos próprios mestres, sobre o cantar Maracatu”, comentou Alexandre.

O Papa do Maracatu trouxe seu irmão e primos, para cantar marcha, samba, versos e rimas de maracatu. Primeiro, introduziu o irmão como contramestre e depois passou a bengala, o apito e o chapéu para que assim surgisse o mestre Zé Joaquim. Com seu estilo marcante, com uma poesia organizada, canta contando histórias, crônicas. Com o mesmo início de contramestre, degrau de aprendizado no meio maracatuzeiro, Mestre Barachinha também foi iniciado e apresentado aos terreiros, sedes e praças, mundo afora, primeiro respondendo e depois cantando, liderando e tornando-se um grande mestre.

Veronildo, Edmilson João e Pedrinho Gabriel também são primos do anfitrião que tornaram-se mestres pela experiência que adquiriram após anos de dedicação ao Maracatu de Baque Solto.

A Roda de Mestres Poesias em Seis - botando a voz no brinquedo é uma das quatro atividades públicas a serem promovidas pelo projeto cultural SONORAS do Maracatu de Baque Solto Leão Misterioso. Ainda serão realizados dois ensaios e uma sambada de pé de parede. Um dos ensaios já tem data marcada: 13 de janeiro de 2024. O projeto tem incentivo da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) ; da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura.

Serviço:

Roda de Mestres Poesias em Seis - botando a voz no brinquedo

Dia: 26/11/2023, domingo.

Hora: 11h

Local: Em frente a Sede do Maracatu Leão Misterioso, no Alto do Paraíso – Juá. Perto do Tiro de Guerra, em Nazaré da Mata.

