MÚSICA Roda de samba neste domingo (23) conta com Samba Pra Cima e Pouca Chinfra Evento acontece no dia do São Jorge, o santo guerreiro e padroeiro dos sambistas do Brasil

Neste domingo (23) é comemorado o dia do São Jorge, o santo guerreiro, padroeiro e proetetor dos sambistas do Brasil. Em homenagem, o grupo de samba pernambucano, Samba Pra Cima, promove uma festa com parceria do grupo Pouca Chinfra no Armazém de São Jorge.



Composto por Daniel Coimbra, Helder Leite, Renato Nogueira, Hilson Batucada e José Demóstenes, a banda realiza uma festa com direito a clássicos de Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Ivone Lara e Beth Carvalho. Além do dia do santo, 23 de abril, a festa também é uma celebração do dia nacional do Samba, em virtude do soldado ser considerado o pai dos sambistas, boêmios e músicos.



Os convidados, grupo Pouca Chinfra, fez história na música pernambucana ao lançar 02 cds e 01 EP de forma independente. As canções renderam aberturas de shows de Zeca Pagodinho e turnês nacionais para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa, Fortaleza, Salvador e Maceió.



Serviço:

Samba pra São Jorge com Samba pra Cima e Pouca Chinfra

Quando: Domingo (23), às 16h

Onde: Armazém de São Jorge: Rua das Graças, 178, Recife-PE. CEP: 52011-200

Ingressos no site do sympla

