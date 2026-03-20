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FAMOSOS 'Roda Viva' entrevista o influenciador Felca nesta segunda-feira O youtuber vai responder perguntas sobre o novo Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA Digital

O influenciador digital Felipe Bressanim, o Felca, será o entrevistado do Roda Viva na próxima segunda-feira, 23. O youtuber vai responder perguntas sobre o novo Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA Digital.

Também conhecido como Lei Felca, o novo ECA Digital entrou em vigor após o youtuber denunciar, em agosto do ano passado, perfis nas redes sociais que exploravam a imagem de crianças e adolescentes. O vídeo, intitulado "Adultização", já atingiu 52 milhões de visualizações na plataforma de vídeo.

Seis profissionais formam a bancada que vai discutir os avanços e os desafios da nova legislação: Bruno Lucca - da Folha de S Paulo; Daniel Becker, do jornal O Globo; Fernanda Campagnucci, do InternetLab; Iberê Dias, juiz da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJSP; Maria Mello, do Eixo Digital do Instituto Alana; e Renata Cafardo, repórter especial e colunista do Estadão.

Haverá ainda a participação do cartunista Eduardo Baptistão, que assina as charges realizadas durante o episódio. Há mais de 40 anos na ativa, o artista já contribuiu para outros veículos, dentre eles, o Estadão.

Felca se manifestou recentemente sobre o ECA Digital, e aprovou o decreto. Entre seus principais pontos, há a proibição de monetização de conteúdo "vexatório" e a previsão de que responsáveis precisem de uma autorização judicial para lucrar com conteúdos de influenciadores mirins.

"As ferramentas de supervisão parental deverão permitir aos pais configurar as opções de conta da criança ou do adolescente e identificar os perfis de adultos com os quais essa criança ou adolescente interage. Minha opinião: eu gostaria de saber com quem meu filho anda falando no quarto trancado", disse Felca.

O Roda Viva vai ao ar na segunda-feira, 23, às 22h, na TV Cultura, no YouTube e no site da emissora. A apresentação é de Ernesto Paglia.

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