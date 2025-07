Rodada Musicada: evento da Secretaria da Mulher de Pernambuco reúne arte, cultura popular e reflexão

A- A+

A Secretaria da Mulher de Pernambuco realiza nesta sexta-feira (25), às 17h, uma edição especial do projeto Roda Musicada, em celebração ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. O evento mensal ocorre na sede da SecMulher, localizada no Bairro do Recife.

A iniciativa reúne arte, cultura popular e conversas sobre o lugar da mulher na sociedade, sempre recebendo representantes da cena cultural pernambucana. Nesta edição, a atração será a Cia de Dança Pérola Negra.

O grupo artístico é formado por 19 mulheres, com idades entre 5 e 51 anos, que preservam e reinventam as danças da cultura popular pernambucana. A companhia foi fundada em 2016, no bairro São José, em Caruaru, tendo como origem no Boi Tira Teima, patrimônio vivo da cidade.



Mesclando tradição e contemporaneidade, a Cia de Dança Pérola Negra cria coreografias inspiradas em ritmos como coco de roda, maracatu, forró e xote. Além das apresentações, o grupo também promove ações formativas e comunitárias, visando a inclusão e o fortalecimento da presença feminina na cultura.

Serviço:

Rodada Musicada, com Cia de Dança Pérola Negra

Quando: Nesta sexta-feira (25), às 17h

Onde: Auditório da Secretaria da Mulher de PE (Rua do Bom Jesus, 9, Bairro do Recife)

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa

