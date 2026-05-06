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RETORNO

Rodox retoma atividades e se apresenta em Jaboatão neste fim de semana

Reunião histórica da formação original ganha força com turnê expandida e planos de novo álbum; show desta sexta (8) será no Lounge Music

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Reencontro da Rodox deve se estender para além da turnê: talvez, um novo disco venha por aíReencontro da Rodox deve se estender para além da turnê: talvez, um novo disco venha por aí - Foto: Murilo Amâncio/Divulgação

Após 22 anos longe dos palcos, a banda Rodox surpreendeu ao anunciar, no começo deste ano, o retorno com sua formação original.

O reencontro, inicialmente pensado como uma série limitada de apresentações, rapidamente evoluiu para uma turnê mais robusta, que agora se estende pelo segundo semestre e já inclui compromissos fora do Brasil.

Neste fim de semana, a banda aporta em Pernambuco, com show nesta sexta (8), no Lounge Music, em Jaboatão dos Guararapes. Os ingressos estão à venda na Meaple.

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À frente do projeto estão Rodolfo Abrantes (vocal), Pedro Nogueira (guitarra), Patrick Laplan (baixo) e Fernando Schaefer (bateria).

O impacto do retorno tem sido maior do que o previsto, impulsionado tanto por antigos admiradores quanto por um público mais jovem que passou a acompanhar o grupo.

“A turnê está sendo um sonho, está muito maior do que a gente esperava. O público cresceu enquanto a gente estava parado”, comenta Rodolfo.

“Agora a ideia de fazer um álbum novo está latente, a gente está começando a compartilhar os riffs e, com certeza, vamos dar continuidade à banda. Já não é só mais uma turnê de reencontro.”

Nos shows, o repertório reúne canções que se tornaram referência para os fãs, como “De Costas Para o Mar”, “Olhos Abertos” e “Foi Bom Esperar”, entre outras.

As apresentações têm reunido diferentes gerações em torno da energia que consolidou o nome do grupo na cena brasileira. O retorno também aponta para novos caminhos, com a banda sinalizando continuidade e criação de material inédito.

SERVIÇO
Rodox
Quando: Sexta (8), às 18h
Onde: Lounge Music - Av. Bernardo Vieira de Melo, 1300 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes
Ingressos: a partir de R$ 150, no Meaple
Instagram: @rodoxoriginals

* Com informações da assessoria

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