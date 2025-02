Rodrigo Bocardi publica vídeo e dá pistas sobre retorno à TV

A- A+

Na manhã desta segunda-feira (3), o jornalista Rodrigo Bocardi postou um story em sua conta no Instagram dando pistas que poderá voltar à TV.

Na última quinta-feira (30) a TV Globo emitiu um comunicado informando a demissão do apresentador por "descumprir normas éticas".

Bocardi estava na empresa desde 1999 e, antes de assumir o Bom Dia São Paulo, foi repórter e correspondente em Nova York.



No post desta segunda-feira, gravado dentro de um carro, o ex-âncora do noticiário matinal da emissora em São Paulo fala que está a caminho de um café especial.

"Me convidaram para um café. Vamos tomar esse café, então. O que será que vem pela frente?", diz Rodrigo fazendo mistério.

"Um sentimento de que, já já, Rodrigo Bocardi volta já", completou parafraseando o bordão criado para o Bom Dia São Paulo.



Na noite da última sexta-feira (31), Bocardi postou outro vídeo falando sobre a demissão. No story, ele disse estar com "consciência tranquila" e que atuou durante os 25 anos na emissora com os mesmos princípios.



O jornalista classificou a demissão como "um grande susto", mas não deu detalhes do que aconteceu. Ele ainda agradeceu à Globo pelo período e disse estar se sentindo bem.

Veja também