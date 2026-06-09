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FAMOSOS Rodrigo Bocardi volta à TV e comandará novo telejornal do SBT após saída da Globo Projeto será desenvolvido em parceria com o BocaTV, iniciativa digital criada por Bocardi, e promete integrar TV aberta, plataformas digitais e canais FAST

Rodrigo Bocardi está de volta à televisão aberta. O SBT confirmou nesta terça-feira, 9, a contratação do jornalista para comandar um novo telejornal no fim das tardes, marcando seu retorno à TV após deixar a Globo, em janeiro de 2025.

A novidade foi anunciada por meio de um comunicado enviado à imprensa pela emissora. O projeto será desenvolvido em parceria com o BocaTV, iniciativa digital criada por Bocardi, e promete integrar TV aberta, plataformas digitais e canais FAST (canais de streaming gratuitos) em um formato voltado à informação em tempo real e à participação do público.

Ainda sem título definido, a atração será exibida de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 19h45. A estreia está prevista para ocorrer após a Copa do Mundo.

Segundo o SBT, o programa terá foco em jornalismo, prestação de serviço e conteúdos de interesse público, além de apostar na interação com os telespectadores por meio das redes sociais e de diferentes plataformas digitais.

"É uma alegria imensa chegar ao SBT com um projeto inédito no País, que une uma das redes de TV mais queridas dos brasileiros e o BocaTV - um canal que dá voz às pessoas. É inovador. Uma integração forte entre TV aberta, digital e novas plataformas para criar uma conexão jamais vista na relação com o público", afirmou Bocardi no comunicado divulgado pela emissora.

Trajetória consolidada no jornalismo

Reconhecido nacionalmente por coberturas ao vivo e entrevistas, Bocardi construiu grande parte de sua carreira na Globo, onde permaneceu por mais de três décadas. Durante esse período, atuou como repórter, correspondente internacional nos Estados Unidos e apresentador do Bom Dia São Paulo.

O jornalista também esteve à frente de telejornais de alcance nacional, como Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo, em substituições ao longo dos anos.

A parceria com o SBT marca ainda uma nova fase para o BocaTV, projeto digital idealizado pelo comunicador. O canal terá operação baseada em conteúdos locais, transmissões ao vivo e forte presença nas redes sociais, com inauguração de seu estúdio prevista para agosto.

Estratégia de expansão

Para o SBT, a chegada de Bocardi reforça a estratégia de ampliar os investimentos em jornalismo e fortalecer a conexão com o público em diferentes plataformas.

"A chegada de Bocardi e de sua experiência em comunicação representa um passo importante na estratégia do SBT de investir em informação, proximidade com o público e integração entre diferentes plataformas. Estamos felizes em proporcionar ao telespectador o retorno dele à TV", declarou Leon Abravanel, vice-presidente de Conteúdo e Comunicação da emissora.

A contratação ocorre em um momento de reformulação da programação jornalística do canal, que busca ampliar sua presença no segmento e ampliar sua oferta de conteúdo informativo para diferentes públicos.

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