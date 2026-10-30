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SINGLE Rodrigo Borges revisita obra de Lô Borges com single em dueto com Roberta Campos "Sonho Real" inaugura os lançamentos de "Transverso", novo álbum do artista mineiro, que chega às plataformas em 13 de novembro

A memória afetiva e a herança musical do Clube da Esquina se encontram em “Sonho Real”, single que reúne Rodrigo Borges e Roberta Campos em uma nova interpretação da composição de Lô Borges e Ronaldo Bastos.

Disponível nas plataformas de streaming, a faixa abre o caminho para “Transverso”, próximo álbum de Rodrigo, sobrinho de Lô, previsto para 13 de novembro.

A escolha da música tem raízes nas lembranças familiares do cantor, compositor e instrumentista. Na adolescência, Rodrigo acompanhava o pai, Marilton Borges, em viagens relacionadas à carreira musical.

Uma das recordações mais marcantes desse período remonta a 1987, quando Lô lançou um disco em parceria com Marilton e os dois apresentavam “Sonho Real” juntos nos palcos.

“Essa música faz parte da minha vida, tenho ótimas memórias dela. Em 1987 Lô lançou disco com meu pai, Marilton Borges e eu, pré-adolescente, costumava viajar com eles. Nessa turnê eles tocavam essa canção, só os dois no palco, era um momento muito bonito. Quando estava preparando o álbum, quis fazer essa releitura”, recorda Rodrigo.

Para dar uma nova dimensão à faixa, o artista convidou a mineira Roberta Campos para dividir os vocais. A escolha, segundo ele, levou em conta a identidade interpretativa da cantora e sua capacidade de preservar a essência da gravação original sem abrir mão da própria personalidade artística.

“Acho que ela canta de uma maneira muito particular, com muito respeito aos arranjos originais, além de sua voz ser muito bonita. É um prazer e uma honra tê-la comigo nesse disco”, afirma.

Roberta também celebrou o convite como uma oportunidade de reverenciar o legado de Lô Borges.

“Quando o Rodrigo me convidou para gravar a canção “Sonho Real” e fazer essa linda homenagem ao querido Lô Borges, eu fiquei emocionada! Homenagear Lô Borges me emociona. A canção é linda, eu amei o resultado dos arranjos e das nossas vozes juntas. Essa música faz crescer algo muito bonito na gente! Um presente cantá-la”, declara.

Entre a tradição e novos caminhos

Com três décadas de carreira, Rodrigo Borges construiu uma trajetória que dialoga com diferentes vertentes da música brasileira, do pop à MPB. Filho de Marilton e sobrinho de Lô e Márcio Borges, ele integra a segunda geração de uma família cuja história se entrelaça à do Clube da Esquina, movimento que marcou a música produzida em Minas Gerais e projetou artistas para todo o país.

Seu repertório reúne parcerias com compositores como Márcio Borges, Murilo Antunes, Otto, Lelo Zanetti e Manno Góes. Ao longo dos anos, também dividiu experiências musicais com nomes como Milton Nascimento, Lenine, Mart’nália, Daniel Jobim, Luiz Caldas, Toni Garrido, Vitor Kley e Daniela Mercury.

Além do trabalho solo, Rodrigo é um dos criadores da banda Trilho Elétrico, formada ao lado de Lelo Zanetti, conhecido por sua atuação no Skank, Manno Góes, do Jammil, e Lutte, do Mosiah. Em Belo Horizonte, também participa da cena carnavalesca como idealizador, ao lado da esposa, Marina Cambraia, do bloco Divina Banda, que desfila desde 2018 pelo tradicional bairro de Santa Tereza.

Após a chegada de “Transverso” às plataformas digitais, Rodrigo apresenta o repertório do novo trabalho em um espetáculo no Teatro Feluma, em Belo Horizonte, no dia 17 de novembro. A apresentação será destinada a convidados e registrada em vídeo para um lançamento futuro.

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