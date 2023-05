Rodrigo Faro dá detalhes de praia artificial em casa: "Precisa de uma galera para limpar"

A- A+

Não é fácil manter duas praias artificiais em casa, afirma Rodrigo Faro, aos risos. Proprietário de uma mansão avaliada em R$ 15 milhões na região do Alphaville, em São Paulo , o ator e apresentador se questiona, volta e meia, por que inventou de construir uma dupla de piscinas com 500 mil litros de água, fundo de areia e com direito até mesmo a ilha artificial, simulando o mar. A manutenção e a limpeza do lugar exigem uma força-tarefa, como ele detalha.

"Precisa de uma galera para limpar... E sabe quem mergulha na piscina, com a redinha, para limpar? Sou eu que entro", conta o paulistano de 49 anos, explicando que não é possível utilizar o tradicional aspirador de piscina, já que o fundo é de areia. "Uma vez por semana, eu entro com a redinha para limpar. É um puta trampo, 'véio'... São R$ 400 para contratar um mergulhador com snorkel e bomba de oxigênio. É uma operação! Aí eu falei: 'Não vou pagar R$ 400 para um mergulhador, não'... E eu mesmo passei a fazer", revela, aos risos. As declarações foram dadas em entrevista ao podcast Podpah, na última terça-feira (23).

A construção da mega piscina marítima, aliás, fez com que os vizinhos entrassem em pé de guerra com Rodrigo Faro. Moradores do condomínio onde ele mora o acusaram de descumprir regras e expandir além do permitido o terreno de sua mansão. Ele foi multado à época.

"Lembro quando eu não tinha grana para nada e tinha que dormir no motel", ressalta o apresentador. "Quando eu ia para a TV Globo, eu via um diretor da televisão com esse carro que tenho agora. E isso foi no ano de 2006, que era o ano do carro... E eu tinha um Corsinha, e o meu sonho era ter aquele carro, que custava uma fortuna. Fiquei então com esse sonho e, um belo dia, vi esse carro anunciado na internet. Não acreditei que ele ainda existia! Fui lá e comprei", relata ele, ponderando: "Consegui realizar esses bens materiais, mas eles não são meu maior tesouro".

