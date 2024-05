Rodrigo Faro emite nota sobre acusação de envolvimento em obter a cidadania italiana de forma ilegal

A- A+

O apresentador de televisão Rodrigo Faro, de 50 anos, foi acusado de ter participado de um esquema ilegal de obtenção de cidadania italiana. Segundo o canal italiano RaiNews, o brasileiro teria comprado documentos falsos para ele e sua esposa Vera.

Além do casal, o jogador de futebol brasileiro Bruno Duarte, do time português Farense e outros empresários brasileiros, supostamente, tentaram obter a cidadania italiana por meio do esquema.

Rodrigo Faro emitiu uma nota no seu perfil do Instagram, comunicando que foi pego de surpresa com as alegações contra ele e seu suposto envolvimento no esquema de falsificação de documentos.

O apresentador confirmou que havia dado início ao processo de cidadania italiana para obter o passaporte para ele e sua família e tinha contratado um escritório indicado por um amigo para realizar a emissão dos documentos. Na nota, a assessoria reforçou o compromisso de Faro em comprovar os laços de descendência italiana para ter a aprovação dos passaportes.

Crédito: Reprodução/Instagram | Nota oficial de Rodrigo Faro sobre o seu suposto envolvimento em esquema ilegal

A reportagem indica que seis pessoas foram presas na cidade de Villaricca durante a madrugada desta segunda-feira (27). Entre os acusados de associação criminosa para corrupção e falsificação de documentos públicos estão dois brasileiros e quatro funcionários públicos.

O RaiNews informou que para distribuir a cidadania italiana, o esquema supostamente falsificava o reconhecimento de residência na cidade de Villaricca.

