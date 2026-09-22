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REALITY Rodrigo Faro comanda a disputa no "Herança em Jogo", do Globoplay Novo reality conta também com a participação de Susana Vieira que interpreta a Falecida, figura central da dinâmica

Confinamento, estratégia e uma herança milionária formam a combinação de “Herança em Jogo”, novo reality do Globoplay que estreia em 25 de setembro. Em um jogo que promete colocar alianças e relações à prova, 13 participantes entram na disputa por até R$ 1 milhão, enquanto precisam lidar com manipulações, tensão e uma dose de humor irônico.

Primeiro formato internacional de The Inheritance, da All3Media, adaptado no Brasil, o programa ainda marca um novo desafio para Rodrigo Faro, que assume pela primeira vez as funções de apresentador e ator ao interpretar o misterioso Testamenteiro.

“Eu gosto de me desafiar. Quando você está há muito tempo fazendo alguma coisa, dá vontade de mudar, e esse foi o desafio perfeito. Já apresentei muitos realities e fiz muitas novelas, mas nunca fiz os dois ao mesmo tempo”, aponta.

Braço direito da Falecida, dona da fortuna e figura central da dinâmica interpretada por Susana Vieira, o personagem de Faro é o guardião absoluto do testamento e responsável por garantir que cada desejo dela seja cumprido à risca. Na luxuosa mansão onde o jogo acontece, é ele quem conduz os participantes ao longo da competição, revelando regras e anunciando missões.

“Ele é um homem sério, austero, irônico e sarcástico, o verdadeiro agente do caos. É o cara que entra em cena, propõe os desafios e traz os gatilhos, mas a decisão final é dos integrantes”, explica Faro.

Além de supervisionar toda a disputa, cabe ao Testamenteiro provocar alianças, instigar conflitos e anunciar os deserdados. A influência do personagem atinge seu ápice na Sala do Cofre. É neste ambiente restrito que ele testa a ambição de quem se torna o Herdeiro do Dia, acompanhando a decisão estritamente secreta do participante de dividir ou não a quantia acumulada com os rivais.

“Para estar totalmente imerso, fiz questão de conhecer de perto cada participante para jogar junto com eles. Afinal, como eu bem digo no programa: a casa é sua, mas as regras são nossas”, afirma o apresentador.

Além de Faro, Susana também celebra o projeto inédito em sua trajetória. No papel da Falecida, a atriz transforma a própria sucessão patrimonial em uma intensa disputa.

“Estou muito feliz de estar sempre me modernizando. Fiz muitas novelas, teatro, cinema e agora vou encarar mais um desafio que é a minha estreia em um reality. Quando o Globoplay me trouxe esse projeto, fiquei animada porque eu tenho uma ligação muito forte com os jovens”, vibra a atriz.

“Herança em Jogo” – Estreia dia 25 de setembro, na Globoplay.



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