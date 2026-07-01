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FAMOSOS Rodrigo Hilbert ajuda motorista com carro atolado e é confundido com Tiago Leifert Usuária do TikTok viralizou após publicar vídeo sendo ajudada pelo ator

Uma motorista ficou com o carro atolado em uma estrada de barro e acabou sendo socorrida por Rodrigo Hilbert. Identificada no TikTok apenas como Jade, a mulher acabou viralizando nas redes sociais ao contar a história.

“Experiência individual: meu carro atolou numa estrada e quem apareceu pra me ajudar foi o Rodrigo Hilbert”, escreveu Jade. O vídeo em que ela mostra a ajuda do ator e apresentador já ultrapassou 1 milhão de visualizações na rede social chinesa.



A motorista ainda revelou que errou o nome do marido de Fernanda Lima, o confundindo com outro famoso. “Desculpa, Rodrigo, por ter te chamado de Tiago Leifert”, brincou.

Nos comentários da publicação, os usuários do TikTok se divertiram com a situação inusitada. “Nesse dia o roteirista estava inspirado”, disse uma internauta. “Depois de ser confundido com o Tiago Leifert eu nem ajudava mais”, alfinetou outra.

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