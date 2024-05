A- A+

Cinema Rodrigo Lombardi confirmado no Cine PE 2024; festival acontece em junho, no Teatro do Parque O ator interpreta Joca Ramiro na adaptação cinematográfica de "Grande Sertão: Veredas", obra de Guimarães Rosa

A noite de abertura da 28ª edição do Cine PE, na próxima quinta-feira (6), contará com a estreia do novo filme de Guel Arraes, “Grande Sertão”.

Além do próprio Guel, que já havia confirmado sua presença no Recife para o lançamento do longa, o festival também contará com a presença do ator Rodrigo Lombardi, que interpreta Joca Ramiro na adaptação cinematográfica de “Grande Sertão: Veredas”, obra de Guimarães Rosa.

Lombardi desembarca na capital pernambucanas no mesmo dia da exibição do filme e participará da sessão de estreia dentro do festival, além da coletiva de imprensa para jornalistas, que acontece na manhã do dia 7 de junho, em Boa Viagem.

Atualmente, Rodrigo Lombardi está sendo cotado para substituir Murilo Benício na nova novela das 21h da Globo, “Mania de Você”. Ainda em negociação com a emissora, caso aceite, ele viverá o bandido Molina e mais uma vez contracenará com Agatha Moreira.

O Cine PE acontece de 6 a 11 de junho no cinema do Teatro do Parque. A entrada é gratuita.



