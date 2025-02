Rodrigo Lombardi ressurge como o vilão Molina na reta final de ''Mania de Você''

A- A+

A trama de ''Mania de Você'' está caminhando para seus momentos derradeiros. Rodrigo Lombardi, que teve uma presença vital nos primeiros capítulos da obra de João Emanuel Carneiro, retornou recentemente aos estúdios para reviver o vil Molina.



O personagem, dado como morto, ressurgiu para atrapalhar os caminhos de Mavi, Luma e Viola, interpretados por Chay Suede, Agatha Moreira e Gabz. ''Quando recebi a notícia de que voltaria, fiquei muito animado, pois sabia que o retorno dele traria grandes reviravoltas para a trama. O personagem volta ainda mais sombrio e determinado'', vibra.



Na história das novelas, Molina, após fingir a própria morte, reaparece de forma surpreendente e estratégica, e segue ditando os passos de Mércia, papel de Adriana Esteves. Depois de anos fora do Brasil, o empresário retorna para concretizar seus planos.



''Como sempre, o Molina vai envolvendo as pessoas em uma teia. Ele usa o poder e o dinheiro para envolver e seduzir. É como se fosse um pequeno poder'', defende.



P – Inicialmente, o Molina foi dado como morto logo no início da novela. Você sempre soube desse retorno?

R – Não. Fiquei surpreso até. Quando recebi a notícia que voltaria, fiquei muito animado, pois sabia que o retorno dele traria grandes reviravoltas para a trama.

P – O Molina retorna mais vilão para essa reta final?

R – Sim, o Molina volta ainda mais sombrio e determinado. Enquanto estava morto, ele adquiriu muitas informações e observou tudo mesmo de longe, com ajuda da Mércia (Adriana Esteves) e isso o tornou mais implacável. O público pode esperar um Molina ainda mais calculista e perigoso. Acho isso bastante instigante.

P – De que forma?

R – Minha expectativa é que o retorno do Molina traga uma nova dinâmica para a novela. Espero que o público fique intrigado e ansioso para ver o que ele vai aprontar a seguir. É um personagem complexo, um vilão capaz das maiores atrocidades, um tipo que sempre é interessante interpretar.

P – A Mércia segue como a principal aliada de Molina. Como essa dinâmica irá se desenhar nos próximos capítulos?

R – Eu acho que há muitas surpresas e reviravoltas nessas últimas semanas. O Molina e a Mércia têm uma relação intensa e cheia de conflitos, então certamente há muitas cenas emocionantes entre eles. A química entre os personagens é algo que sempre gostei de explorar.

P – Mas como fica a conturbada relação com Mavi?

R – A relação do Molina com Mavi é complicada. Eles têm uma história que ainda não foi totalmente revelada, sequer vivida direito, que é a relação entre pai e filho, e isso vai trazer muitos conflitos. Será interessante acompanhar como essa relação se desenvolve e afeta os outros personagens.

P – Recentemente, você tem vivido uma série de vilões em sequência na tevê. Como tem feito para diferenciar o Molina de seus últimos personagens?

R – O Molina é construído a partir de uma mistura dentro de um liquidificador. Você tem momentos de extrema introspecção, mas você encontra humor dentro dessa vilania. Também tem suas pitadas de loucura. É uma trama inteligente. É como pintar um quadro com cores sutis e, em determinados momentos, com cores mais fortes. O bom do Molina é que não há dúvidas na sua composição.

P – Por quê?

R – Se você perceber, o universo do Molina está bem estruturado desde o primeiro capítulo. Você entende que ele quer defender aquele espaço e a vida conquistada. E ele faz tudo o que a gente espera do espectro de vilão para defender os próprios interesses.

"Mania de Você" – Globo – Segunda a sábado, às 21h30.

Plano B

Há quase 30 anos na tevê, Rodrigo Lombardi coleciona mocinhos, vilões e papéis de destaque. Ele, no entanto, nem sempre é a primeira opção para um projeto durante a escalação. “Em cerca de 90% dos meus trabalhos, eu não sou a primeira opção. Em ‘Passaporte para Liberdade’, por exemplo, eu não era a primeira opção para viver o Guimarães Rosa. Mas acredito que as histórias escolhem seus contadores”, explica o ator, que substituiu Mateus Solano.



A série disponível para os assinantes Globoplay contou a história de Aracy de Carvalho, funcionária do consulado do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, que salvou judeus do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. “É um trabalho que coloco em uma caixinha muito especial da prateleira dos trabalhos”, valoriza.

Das cinzas

O Molina, de Rodrigo Lombardi em “Mania de Você”, não é o primeiro personagem do ator que ressurge depois de ser dado como morto. Na sequência final da segunda temporada de “Verdades Secretas”, Lombardi reviveu o inescrupuloso Alex, que havia sido supostamente assassinado por Angel, papel de Camila Queiroz.



“Foi um projeto marcante. Na época das gravações, eu não tinha tanto contato com as pessoas porque gravava demais, estava na maioria das cenas. Mas até hoje continua repercutindo. Muita gente não lembra o nome do meu personagem, mas ainda me chamam de Raj Grey, de ‘O Clone’. Isso é genial (risos)”, vibra.

