Stand up Rodrigo Marques apresenta seu show "Estamos Vivos" em Olinda, neste sábado (16) Um dos apresentadores do programa A Culpa é do Cabral, no Comedy Central, humorista se apresenta no Teatro Guararapes, às 20h; ingressos no Sympla

Um dos destaques do stand-up brasileiro e muito conhecido nos cortes de vídeo nas redes sociais, o humorista Rodrigo Marques se apresenta neste sábado, em Olinda, com seu show "Estamos Vivos". O espetáculo acontece às 20h00, no Teatro Guararapes, com ingressos a partir de R$ 45, que podem ser adquiridos através do site Sympla.

Rodrigo Marques, que é um dos apresentadores do programa A Culpa é do Cabral, no Comedy Central, promete gargalhadas ao longo de todo o show, que aborda os instintos mais básicos do ser humano, refletindo, com bom humor, a perspectiva da sociedade sobre eles. Sobre Rodrigo Marques

O recifense Rodrigo Marques acumula em seu currículo diversos trabalhos que o credenciam como um dos principais nomes do humor no Brasil. Apesar do diploma de jornalista, Rodrigo está no Stand Up Comedy desde 2008 e atualmente é um dos apresentadores do programa A Culpa é do Cabral, no Comedy Central.

Seu bom humor no palco já levou Rodrigo para diversas cidades do Brasil e do mundo, inclusive fazendo uma turnê com shows em Portugal, na Irlanda, na Espanha e na Inglaterra no ano de 2022.

Em suas redes sociais, Rodrigo acumula milhões de seguidores e visualizações, números que aumentam diariamente devido ao reconhecimento e sucesso de público e crítica em suas apresentações.



Após gravar seu segundo especial de comédia e lançar na Netflix, Rodrigo Marques retorna aos palcos com seu novo show, “Estamos Vivos”, em que reflete sobre os instintos mais básicos do ser humano e aborda, com bom humor, a perspectiva da sociedade sobre eles. Com seu vocabulário rebuscado e muita franqueza, a marca registrada do RM, Rodrigo fala dos mais variados temas sob uma nova perspectiva a partir de suas experiências.

SERVIÇO:

Rodrigo Marques em "Estamos Vivos"

Quando: 16/12 (Sábado) - 20h

Local: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Olinda - Pernambuco

Ingressos na plataforma Sympla

