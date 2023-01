Rodrigo Mussi comenta sobre momento com Key Alves e revela sua torcida

A- A+

O segundo eliminado da edição 22 do Big Borther Brasil, Rodrigo Mussi, participou, nesta segunda-feira (23), do “Encontro Com Patrícia Poeta” e falou sobre o caso que teve com Key Alves fora do BBB.

Os dois estavam juntos antes do acidente que o ex-brother sofreu, em março do ano passado. Mussi sofreu uma batida de carro que culimnou em um traumatismo craniano e quase tirou sua vida. O caso deixou todo o brasil preocupado e o podcaster e influenciador participou do programa da Globo para falar sobre o episódio.

No “Encontro Com Patrícia Poeta” ele foi questionado sobre seu affair com Key Alves e disse:

“Vi a Key uma vez. Não conheci a fundo. Depois do acidente, nós tivemos conversas pelas redes sociais, soube que ela fez uma tatuagem, na época. Acho que ela mostrou isso na casa…“, explicou o influenciador.

A polêmica viralizou no twitter:

No entanto, ele declarou não estar torcendo para a jogadora de vôlei.

“Eu gosto bastante do Fred [do canal Desimpedidos] porque é carismático e a Larissa, que é muito inteligente no jogo, ela faz a gente querer torcer por ela”

Confira foto da tatuagem de Key Alves em homenagem à Rodrigo Mussi:

