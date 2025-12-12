Sex, 12 de Dezembro

VIAGEM

Rodrigo Santoro abre álbum de viagem com declaração à esposa; veja os momentos

Ator visitou o Chile na companhia de Mel Fronckowiak

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak no deserto do Atacama, no ChileRodrigo Santoro e Mel Fronckowiak no deserto do Atacama, no Chile - Foto: Reprodução/Instagram

Rodrigo Santoro compartilhou em suas redes sociais uma galeria de fotos de sua viagem ao deserto do Atacama, no Chile. E o ator aproveitou para postar uma declaração à esposa e companheira de viagem Mel Fronckowiak. "E tudo fica ainda mais bonito com você", escreveu o astro em publicação no Instagram.

Os registros mostram uma viagem dos sonhos do casal, com direito a passeios a cavalo, cenários paradisíacos, banho em lagoas naturais e muito protetor solar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Rodrigo Santoro (@rodrigosantoro)

Mel também publicou imagens da viagem em suas redes e descreveu a aventura como "uma daquelas experiências que vou guardar pra sempre na memória". "A viagem me surpreendeu em cada detalhe. Foi mais do que eu esperava em todos os aspectos. O deserto, a insistência da vida, a aridez que esconde tanta beleza, tanto contraste, tantas cores", continuou.

