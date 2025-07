Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo e Lucas Agrícola vão estrelar série sobre Copa do Mundo de 1970

A- A+

Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo e Lucas Agrícola vão trazer a Copa do Mundo para casa. Os três atores foram anunciados nesta quinta-feira (17) como os protagonistas de "Brasil 70, A Saga do Tri", nova série da Netflix sobre o mundial de 1970, realizado no México, onde o Brasil conquistou o tricampeonato. Eles interpretam, respectivamente, João Saldanha, Zagallo e Pelé.

Segundo a plataforma, as filmagens já começaram em cidades do Brasil e do México e ainda não há previsão de estreia. A ideia da série, produzida pela O2 Filmes, é mostrar a saga da seleção brasileira nos jogos "de forma imersiva", recriando "lances clássicos e momentos de bastidores que ajudaram a construir o legado de uma das maiores equipes de futebol de todos os tempos".



Além dos três personagens, são retratados na série Tostão (Ravel Andrade), Carlos Alberto (Caio Cabral), Jairzinho (Gui Ferraz), Gérson (Fillipe Soutto) e Rivellino (Daniel Blanco), interpretados por nomes ainda não revelados. Marcelo Adnet, segundo a coluna Ancelmo Gois, interpreta o locutor fictício Eusébio, A série promete também contextualizar o período histórico de ditadura militar, que passava por sua fase mais sangrenta.

A direção geral é de Paulo Morelli e Pedro Morelli e a criação, de Naná Xavier e Rafael Dornellas. A redação final dos episódios é de Naná e Felipe Sant'Angelo.

