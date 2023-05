Rodrigo Santoro e Maitê Proença integram elenco da terceira temporada de "Bom Dia, Verônica"

A- A+

Rodrigo Santoro e Maitê Proença vão participar da próxima temporada de "Bom Dia, Verônica", série de sucesso da Netflix com Reynaldo Gianecchini, Tainá Müller e Klara Castanho. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (8), e as gravações já começaram.

Detalhes sobre as personagens que os atores irão interpretar ainda não foram divulgados. Nas redes sociais, no entanto, o que não faltam são especulações. "Vixe, então Rodrigo Santoro vai ser o terceiro irmão maluco... aguardando a data, Netflix...", comentou uma internauta. "Já sabemos quem vai ser o 3 irmão então", escreveu outra.

No vídeo compartilhado no Instagram da Netflix Brasil, eles aparecem cumprimentando os atores veteranos da produção e sentando em uma mesa para ler o roteiro da nova temporada.



Neste domingo (7), em vídeo compartilhado em uma rede social, Maitê já tinha mostrado para os seus seguidores uma transformação no visual: ficou morena. A última vez que ela fez essa mudança foi no fim da década de 1990, quando pôde ser vista com os cabelos escuros na série "A vida como ela é", que era exibida no "Fantástico" e baseada na obra de Nelson Rodrigues.

O autor da série, Raphael Montes, celebrou a novidade em suas redes. "Olha esse elenco de peso da Season 03 de BOM DIA, VERÔNICA!!! Em breve, na Netflix Brasil. Quem aí já está roendo as unhas?", escreveu o roteirista.



"Com a roupa de ir, literalmente", comentou Klara. "Bom dia amiguinhos já estou aqui, tenho tantas coisas pra nos divertir", escreveu Tainá, que vive a detetive Verônica, que investiga uma organização criminosa responsável por abusos sexuais e de poder.

Já pode voltar, Verô!



A temporada 3 de Bom Dia, Verônica vem aí e tem gente nova no elenco: Rodrigo Santoro e Maitê Proença. pic.twitter.com/WgfX1LjGQH

