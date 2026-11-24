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TELEVISÃO Rodrigo Santoro entra para o elenco de "Seven Sisters", nova série com Elizabeth Olsen Produção é criada por Will Arbery e C.A. Johnson e reúne nomes como J. Smith-Cameron e Anthony Edwards

O ator brasileiro Rodrigo Santoro está confirmado no elenco de “Seven Sisters”, nova série do canal FX, criada e escrita por Will Arbery e C.A. Johnson. A produção também terá Elizabeth Olsen e J. Smith-Cameron entre os protagonistas.

Em “Seven Sisters”, Olsen interpretará Adrienne. Conhecida pelo papel de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, nos filmes da Marvel, a atriz também protagonizou a minissérie “Love & Death” e atuou em produções como “Wind River” e “His Three Daughters”. Já Smith-Cameron, que viverá Francesca, ficou conhecida por interpretar Gerri Kellman na série “Succession”.

O elenco conta ainda com Anthony Edwards (“Plantão Médico” e “Inventing Anna”), Cristin Milioti (“The Penguin” e “Made for Love”), Zoe Winters (“Succession”), Meredith Hagner (“Search Party”), Odessa Young (“The Staircase”) e Ryan Eggold (“New Amsterdam”).

A participação marca mais um trabalho internacional de Santoro, que já integrou produções como “300”, de Zack Snyder, no papel de Xerxes, “Che”, de Steven Soderbergh, além das séries “Lost” e “Westworld”. No cinema brasileiro, atuou em filmes como “Bicho de Sete Cabeças” e “Carandiru”. Mais recentemente, recebeu o Prêmio Grande Otelo de Melhor Ator Coadjuvante por sua participação em “O Último Azul”.

A série tem produção executiva de Will Arbery, Alex Metcalf, Garrett Basch, Sean Durkin e Molly Leonard.

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