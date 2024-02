A- A+

BBB 24 Rodriguinho acredita que será eliminado do BBB 24: "Tenho certeza de que vou embora" O cantor está pela primeira vez no Paredão do programa

Estreante no Paredão, Rodriguinho não parece muito confiante sobre sua permanência no BBB 24. Logo após a dinâmica do último domingo (25), o cantor demonstrou convicção de que será eliminado.

"Eu tenho certeza de que vou embora. Vou ficar tão triste se o Brasil falar 'fica'... Ia ser épico eu sair no meu aniversário. Quem que saiu no aniversário? Ninguém", disse o pagodeiro que já deixou claro em outras ocasiões que gostaria de deixa o programa.

Pitel chegou a brincar que o outro emparedado, Lucas Henrique, ficaria chateado caso fosse eliminado por Rodriguinho. "Rodriguinho reclama muito que quer ir embora desde o primeiro dia. Se o Buda sair pelo Rodriguinho, que reclama muito, ele vai ficar se perguntando se não chutou a Wanessa", brincou a alagoana.

Rodriguinho e Lucas Henrique estão no 10º Paredão do Big Brother Brasil 24 com Fernanda. A votação popular está aberta e o resultado da eliminação será divulgado nesta terça-feira (27).



