BBB 24 Rodriguinho ameaça bater em Davi: "Vou dar um socão"; sisters o acalmam 'Vai dar o prêmio na mão dele', adverte Wanessa; Pagodeiro está incomodado com a postura do baiano no BBB 24

Após a dinâmica do Sincerão, Davi continuou sendo assunto no Quarto do Líder do BBB 24. Na conversa entre Rodriguinho, Wanessa, Yasmin, Luigi e Vinicius, o grupo reclamou da postura do baiano após a dinâmica.

"Quero que ele grite comigo", comentou Rodriguinho. "Quero que ele grite comigo, quero descer...", disse o pagodeiro. "Não entra nessa", pediu Wanessa. "Vou dar um socão", ameaçou o líder. "Você vai dar tudo o que ele quer", ponderou Wanessa. "Ele é folgado", apontou o cantor.

"Você vai ser expulso por causa dele, você vai fazer ele de vítima, vai dar o prêmio na mão dele. Seja inteligente", alertou Wanessa.



Aperto de mãos

Depois, Rodriguinho foi jantar na cozinha da Xepa e Davi se aproximou. Os dois se cumprimentam. "Jogo, né?", perguntou opagodeiro. "Jogo é jogo", respondeu o motorista de aplicativo. Em seguida, Davi sugeriu cortar o cabelo do Camarote e os dois até brincaram sobre a rivalidade deles dentro do jogo.

"Se quiser cortar o cabelo amanhã, dar um tapa aí pra ficar bonitão", declara Davi. "Você não vai ferrar o meu bagulho?", questionou Rodriguinho. "Vou não, vou não. Vou passar a zero direto", brincou Davi. Logo depois, o baiano disse que, caso ele queira conversar, ele está disposto. "Já tá resolvido", respondeu Rodriguinho. "Se precisar, estamos aí", concluiu Davi.

