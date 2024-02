A- A+

BBB 24 Rodriguinho avalia sua participação no "BBB 24": "Já estou fazendo hora extra" Pagodeiro disse que não ficaria triste se fosse eliminado do programa

Na área externa da casa, nesta quinta-feira (15), os participantes do “BBB 24” relembraram o que já viveram no programa. Rodriguinho analisou o tempo que passou no reality.

“Eu já estou fazendo hora extra”, brincou o pagodeiro. MC Bin Laden rebateu a afirmação: “Desse jeito você vai chegar na Final, viu?”. “É... Se Deus quiser assim, não vou brigar com ele”, respondeu Rodriguinho.

Em seguida, o cantor afirmou que não acharia ruim se fosse eliminado. “Não vou ligar também de ir embora, não, porque também foi Deus que quis”, afirmou, sendo repreendido por Pitel: “Para! Para com essa história”.



“Você acha que eu vou chorar se eu for embora?”, perguntou o pagodeiro. “Não, vai ficar aqui sim”, retrucou Pitel.

