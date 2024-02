A- A+

BBB24 Rodriguinho avisa que não tem mais acordo com Wanessa e Yasmin no BBB 24 O cantor vai priorizar o fato de agora "ter um grupo"

Durante uma conversa no Quarto do Líder, Rodriguinho explicou que seu acordo com Wanessa e Yasmin não existe mais pelo fato do cantor começar a fazer parte de um grupo a partir de agora. Estavam presentes no quarto, a Líder Raquele, Fernanda, Michel, Giovanna e Isabelle.

"Eu tenho um acordo com as duas [Wanessa e Yasmin], mas esse acordo vai por água abaixo agora. Tem que ir. Porque meu acordo era: eu nunca votava nelas e elas em mim. Mas eu jogava sozinho, agora eu tenho um grupo. Entre qualquer um daqui e elas, é elas, não tem essa conversa", explicou Rodriguinho.

Fernanda concordou com o aliado Rodriguinho e reforçou a ideia da formação de um grupo. "Para mim, é todos antes de vocês", afirmou.



