BBB 24 Rodriguinho cai no choro e dispensa comemoração de aniversário: "Quero p*** nenhuma" No Paredão, cantor afirmou que não quer que brothers cantem parabéns para ele

Rodriguinho, que completa 46 anos nesta terça-feira (27), não acordou nada bem no dia do seu aniversário. Confinado no “BBB 24”, o pagodeiro teve uma crise de choro logo pela manhã.

Chorando debaixo das cobertas, no Quarto Gnomo, o cantor foi consolado por Michel e Fernanda. “Vai dar certo, acredita”, disse a sister. Rodriguinho está no Paredão e pode deixar a casa hoje.

“A gente está aqui com você, tem um Brasil inteiro te amando, sua família. Está todo mundo mandando muita energia para você hoje”, continuou falando Fernanda. O pagodeiro agradeceu o apoio dos colegas.

Após Davi fazer um bolo para o aniversariante, Rodriguinho afirmou que não quer que cantem parabéns para ele. “Ele falou para mim: 'Fiz, se quiser reunir a galera depois do Raio-X...' Quero p*** nenhuma, rapaz. Eu quero reunir... como se eu tivesse escolha”, reclamou.

O pagodeiro seguiu falando sobre o assunto: “Quando você gosta de uma pessoa você faz e você vai, não é? Eu sou o quê? Velho babaca? Não sou velho babaca”. “A Bia e a Raquele me deram parabéns na porta do confessionário, só porque eu estava segurando a porta para elas. Não preciso passar por isso, não, gente. Melhor não falar, não fala…”, concluiu.

