Rodriguinho coloca Davi como o próximo alvo no BBB 24: "Está todo mundo achando que ele é o fortão"

A- A+

Na disputa pela sobrevivência no BBB 24, o grupo do Quarto Gnomo, liderado por Rodriguinho, começou a projetar a próxima formação do Paredão.

O cantor convidou Giovanna para deixar o Quarto Fada, alegando que a sister não combina com as pessoas do ambiente. A mineira chegou a brigar com Deniziane antes dela ser eliminada do programa.

"O problema não é o quarto, o problema é o grupo", disse Giovanna. Rodriguinho rebatou que "está muito rosinha aquele quarto pra você, você não tem nada a ver com aquele quarto".

Rodriguinho seguiu a conversa que também tinha a presença de Michel, Pitel, Fernanda e Raquele, e escolheu o próximo alvo para eliminar.

"O próximo que tem que ir embora, para mim, é Davi. A Anny foi forte, [diziam]: 'Anny é forte'. Agora está todo mundo achando que ele é o fortão. Eu sempre fui Davi Futebol Clube, eu só descanso".

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (26/02 até 02/03)