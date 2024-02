A- A+

BBB 24 Rodriguinho faz comentário polêmico contra Michel no BBB 24: "Gordinho que a gente dá um tapa" O cantor foi repreendido pelos colegas que estavam na conversa

No Paredão após a dinâmica do último domingo (25), Rodriguinho teve uma fala polêmica no BBB 24 contra Michel. O cantor foi repreendido por alguns colegas de confinamento.

Alguns participantes estavam comentando sobre o desentendimento que aconteceu entre Michel e Bin Laden. Wanessa afirmou que não gosta de ver ninguém acuado e que viu o professor dessa maneira.

Na sequência, Rodriguinho fez um comentário polêmico sobre o brother. "Coitado do Michel. Michel é tipo o gordinho que a gente dá um tapa para tomar a lancheira na escola", disse o cantor.

Yasmin e Pitel não aprovaram a fala do pagodeiro. Rodriguinho argumentou que foi uma metáfora. "É gente, é o menininho do bullyng da escola, é metáfora".

