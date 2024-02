A- A+

BBB 24 Rodriguinho compara relação de Bin Laden e Giovanna com Romeu e Julieta De acordo com o funkeiro, os dois estão em lados opostos dentro do jogo

Referência literária. Em conversa com Bin Laden nesta quarta-feira (21), Rodriguinho comparou a relação do funkeiro com Giovanna com o clássico Romeu e Julieta, de William Shakespeare.

"Ela terminou um bagulho porque achou que ia atrapalhar e o Brasil está curtindo", disse Rodriguinho ao comentar sobre Deniziane e Matteus. Bin Laden concordou com o brother: "Eles eram um casalzão, era da hora".

Rodriguinho analisou as diferenças entre o casal Deniziane e Matteus com Bin Laden e Giovanna. "É claro que uma hora, e eles eram um casal diferente de você, é um casal que está no mesmo lugar, joga do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, pode ferrar muito mais ele do que ela", iniciou o pagodeiro.

"Vocês [Giovanna e Bin Laden] não, vocês estão de lados opostos, é Romeu e Julieta", completou Rodriguinho.

