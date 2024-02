Rodriguinho critica abraço de Deniziane em Xanddy e cita agressão: "Se fosse minha mulher, era boxe"

A- A+

Durante conversa com Pitel e Bin Laden no BBB 24, o cantor Rodriguinho criticou o fato de Deniziane ter dado um abraço no cantor Xanddy, durante show realizado na última quarta (31). O participante ainda foi além, com uma declaração de cunho machista e sugerindo uma agressão se o ato tivesse acontecido com a esposa.

“Não tem relação. Ela agarrou o Xanddy na frente dele (Matteus). “Se minha mulher agarra qualquer homem na minha frente, já tava no boxe. Não existe isso. Respeito, postura", afirmou, citando o fato de a fisioterapia ter anteriormente trocado beijos com Matteus.

Nas redes sociais, a postura de Rodriguinho foi bastante criticada. O perfil oficial da participante também repercutiu a fala.

Escreva a legenda aqui

Veja também

nascimento Nasce primeiro neto de Eike Batista e Luma de Oliveira