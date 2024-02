Rodriguinho deixa academia após chegada de Davi e dispara: "Suga muito a minha energia esse moleque"

A- A+

As desavenças entre Rodriguinho e Davi são grandes desde o início do jogo. O embate entre os dois ganhou mais uma faísca nesta segunda-feira (19). O pagodeiro estava na academia com MC Bin Laden e Matteus, e se retirou do local após a chegada do motorista de aplicativo.

Davi chegou na academia acompanhado de Isabelle. Após a entrada da dupla, Rodriguinho informou que seu treino tinha acabado e foi questionado pela manaura: "Acabou?". O pagodeiro respondeu rapidamente que iria completar com um aeróbico em outro momento.

Bin Laden acompanhou Rodriguinho na saída da academia. Logo em seguida, o pagodeiro criticou Davi. "Suga muito a minha energia esse moleque aí".

Veja também

ARTISTAS Chaves x Quico: entenda o conflito entre os artistas que deram vida aos personagens da série