BBB 24 Rodriguinho desabafa sobre a pressão do programa e revela "tática kamikase" no BBB 24

O pagodeiro Rodriguinho tem dado sinais de que a pressão de estar no programa está grande. Para Vanessa Lopes e Wanessa, ele disse que não vai desistir do programa e revelou que adotará uma nova maneira de votar.



"Eu não vou desistir, não vou. Hoje eu falei sozinho ali no jardim. Falei: 'Bruna, meu amor, amo você. Eu não estou aguentando'", falou o brother. Depois, Vanessa também disse que fala sozinha: "Eu falo só aqui, mas eu sei que não estamos falando só, muita gente está assistindo, mas eu sei disso, parece que eu estou fazendo história toda hora", comentou.

"Eu falei hoje: 'Olha só, Bruna, estou aqui por você, por minha família. Eu não vou desistir porque eu prometi para você, mas eu não aguento mais'", conta o brother.



Sobre a tática de jogo kamikaze que pretende adotar, ele justifica: "Ah, perdeu. Tchau, gente. O máximo que vai acontecer é minha mulher estar lá. Pronto, minha vida está uma beleza".

