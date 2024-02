A- A+

BBB24 Rodriguinho discorda da semelhança entre Alane e Bruna Marquezine apontada pela própria sister Aliadas do cantor, Pitel e Fernanda debocharam do comentário feito pela bailarina

Bruna Marquezine virou assunto na casa mais vigiada do país nesta quinta-feira (15). O cantor Rodriguinho não concordou com Alane sobre a possível aparência da sister com a atriz famosa. Fernanda e Pitel, aliadas do cantor no jogo, debocharam da situação.

Alane chegou a afirmar na casa que já foi comparada com Bruna Marquezine. "Hoje eu vi ela [Alane] falando uma parada que falei, não sei se eu dou risada ou se eu estou sendo chato. Falaram alguma coisa do cabelo dela, [ela disse]: 'Não, esse cabelo eu tinha, mas me chamavam muito de Bruna Marquezine e eu não queria ser sósia de ninguém'. Eu falei: Ah, meu Deus do céu'", disse Rodriguinho.

Fernanda e Pitel também seguiram o parceiro e ironizaram do comentário de Alane. "Que droga parecer com a Bruna Marquezine", comentou a assistente social.

Rodriguinho seguiu falando que considera Alane bonita, mas sem semelhança com Bruna Marquezine. Será que eu sou muito chato? Sabe quando você pensa que a pessoa está brincando? Ela está brincando, não é possível. Ela é bonita, acho ela uma mulher bonita, mas não acho nada a ver com Bruna Marquezine", concluiu.

