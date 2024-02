A- A+

BBB 24 Rodriguinho disse que pediu a Deus para não agredir rivais no Sincerão do BBB 24; confira Ele, Pitel, Yasmin e Wanessa se reuniram na academia para repercutir os últimos acontecimentos da casa

Na tarde desta terça-feira (27), Rodriguinho, Pitel, Yasmin e Wanessa se reuniram na academia do Big Brother Brasil 24 para repercutir os últimos acontecimentos do Sincerão de segunda.

O pagodeiro já havia comentado que não gostou da dinâmica e ficou enfurecido por ter tomado um banho de gosma durante o último programa ao vivo.



Ele foi chamado para o jogo por Davi e Isabelle e, nesta tarde, o cantor comentou com os brothers que segurou os ânimos para não agredir os rivais.

''Deus me dar muita paciência para eu não sair chutando a cara de todo mundo'', disse Rodriguinho sobre o que passou pela sua cabeça no momento do Sincerão.

Na conversa, os participantes comentaram que Isabelle é uma planta no BBB 24, enquanto acham Davi uma pessoa chata e não conviveriam com ele fora do programa.

Yasmin chegou a dizer que até a respiração do baiano irrita ela e que no próximo Paredão vai votar nele, com a justificativa dele ser chato.



Confira o momento:

Yasmin disse que Davi respirando já é chato e Rodriguinho diz que pediu pra Deus pra não chutar a cara da Isabelle e do Davi ontem no Sincerão. #BBB24 https://t.co/029At53VQo Dantas (@Dantinhas) February 27, 2024

O brother, que está na berlinda com Fernanda e Lucas Henrique, declarou que iria embora de qualquer jeito, sendo eliminado pelo público nesta terça, ou apertando o botão de desistência.

"Eu não vim aqui para passar por issoeu estou fazendo 46 anos de idade tomando geleia. Eu não vou fazer isso, desculpa", desabafou o cantor.

