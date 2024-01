A- A+

BBB 24 Rodriguinho diz que vai adotar nova estratégia no BBB: "Mais amor, mais paz" é o que ele quer O pagodeiro aproveitou o Raio-X desta sexta (19) para revelar o desejo de mudar de ares no programa

Será que iremos ver um "Rodriguinho Paz e Amor" no BBB 24? Na manhã desta sexta (19), o pagodeiro disse, no Confessionário da casa, durante o Raio-X, que avaliou seus posicionamentos no jogo e que quer mudar de ares.

"Ontem foi um dia de muitos acontecimentos aqui. E é o seguinte: eu decidi, também, mudar um pouco minha forma de pensar, porque é aquela parada, a gente acaba sendo contagiado pelo clima, por tudo o que vem acontecendo. E, aqui, não temos tempo de julgar ninguém, e nem de conhecer ninguém a ponto de criar qualquer imagem sobre a pessoa", começou dizendo Rodriguinho.

"Então, assim, eu cometi algumas gafes, alguns erros que não quero mais cometer e que não fazem parte de mim, e sim desse clima todo que rola. Então vamos lá, jogo diferente, mais amor, mais paz", garantiu o pagodeiro.



Agora, é esperar pra ver.







