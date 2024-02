A- A+

BBB24 No dia do aniversário, Rodriguinho é o décimo eliminado do BBB 24 com 78,23% dos votos Lucas Henrique foi o segundo mais votado com 14,82%, enquanto Fernanda recebeu 6,95%

O Big Brother Brasil 24 teve o décimo eliminado nesta terça-feira (27). Rodriguinho deixou o programa no dia do seu aniversário com 78,23% dos votos. Lucas Henrique foi o segundo mais votado com 14,82%, enquanto Fernanda recebeu 6,95%.

No discurso da eliminação de Tadeu Schmidt, pesou os vários momentos dentro da casa em que o cantor falou que gostaria de deixar o Reality. "Dizer que quer ir embora ajuda a ir embora", disse o apresentador.

Como foi formado o décimo Paredão do BBB 24?

A Líder Beatriz colocou "Na Mira da Líder" Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovanna. Os dois últimos estavam imunes após o professor vencer pela terceira vez consecutiva o Anjo e imuzinar a dupla.

A vendedora do Brás optou por indicar Rodriguinho à berlinda. Isabelle tinha vencido a prova junto com Beatriz e recebeu a chance de colocar um participante no Paredão. Ela escolheu Lucas Henrique.

Fernanda caiu no Paredão pela indicação de Leidy Elin, que arrematou o Poder Curinga da semana. Quem fechou os emparedados foi MC Bin Laden ao receber nove votos da casa.

O funkeiro escapou na prova "Bate e Volta" e deixou o trio Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique na disputa pela permanência.

