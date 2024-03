A- A+

BBB 24 Rodriguinho fala sobre amizade de Davi e Isabelle no "BBB 24": "Ela vai trair ele" Pagodeiro ainda afirmou que o motorista por aplicativo é o maior jogador desta temporada

Mais recente eliminado do “BBB 24”, Rodriguinho participou do “Mesacast BBB” desta quinta-feira (29). O pagodeiro revelou suas apostas sobre os rumos do jogo após a sua saída.

Perguntado sobre quem acredita ser o maior jogador desta edição do reality, Rodriguinho apontou Davi. “Ele entendeu uma parada, que é o jogo externo”, disse. O cantor citou um episódio envolvendo o rival.

“Quando teve aquela briga do limão e do hambúrguer, eu estava ouvindo e vi eles resolvendo. Daqui a pouco, ele vem na sala e fala com a Giovanna de novo. Ele falando que aprendeu, que estava ali para aprender”, relembrou.

“Ele saiu. Eu falei: 'esse cara é muito fdp'. Ele tá jogando demais. Ele não precisava fazer aquilo, estava resolvido”, complementou.

Rodriguinho também fez um comentário sobre a amizade entre Davi e Isabelle. “Acho que é um jogo. E vai chegar lá no final e ela vai dar uma rasteirinha no Davi. Ela vai trair ele. Eu acho que o motivo da saída dele vai ser ela”, previu.

