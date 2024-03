A- A+

show Rodriguinho faz primeiro show após sair do "BBB 24" Cantor ex-Travessos volta com turnê depois de participação polêmica no reality

Chegou a hora de Rodriguinho voltar aos palcos. O sambista anunciou em seu Instagram que fará seu primeiro show após a saída do BBB 24. No dia 23 de março ele se apresenta na Worlld Brasília, casa de shows do Distrito Federal.

- Estarei em um super show, voltando com a turnê "Rodriguinho De Repente", em Brasília - disse o cantor em um vídeo nos stories.

Décimo eliminado do "BBB 24", com 78,23% do votos do público, Rodriguinho entrou para o Top 10 dos Camarotes com maior rejeição da história do reality. O cantor foi o segundo participante da atual edição com mais votos para sair, atrás apenas de Marcus Vinicius (84,86%).



