BBB24 Rodriguinho nega para Yasmin participação em papo sobre corpos das mulheres do BBB 24 O assunto voltou à tona no último domingo (18) em conversa de Lucas Henrique com a modelo

Os comentários machistas feitos por Lucas Pizane e Nizam quando ainda estavam no Big Brother Brasil 24 foram levantados por Lucas Henrique no último domingo (18) e causou repercussão no dia seguinte. Em conversa na área externa da casa, Rodriguinho negou para Yasmin a participação no papo.

"Eu sempre falei isso, até para as meninas do quarto. Quando o Pizane falava que tinha vergonha, você lembra disso aí? Eu não me lembro de ter participado desse papo", disse Rodriguinho.

Yasmin comentou que Pizane tinha comunicado que ele e o pagodeiro não tinham falado nada. Rodriguinho relembrou o discurso de Tadeu na eliminação do baiano em que ele poderia ter se posicionado sobre o assunto.

"Esse negócio de ele não se posicionar, eu entendo ele. Tem coisas que são tão absurdas que você fica pensando 'não vou nem responder essa m*'.", pondera Yasmin.

"Quando eu vi qualquer assunto desse tipo, eu falava tipo: 'Onde quer chegar com esse assunto? Você está sendo filmado, está achando que a pessoa não vai saber que falou dela?'. São umas coisas muito rídiculas, só que é o seguinte, eu acho que só se foi isso que você está falando, a pessoa que fala isso, fala em outros lugares" , afirmou Rodriguinho.

Os comentários que Yasmin ficou sabendo sobre seu corpo feitos por Nizam aconteceram durante a liderança de Rodriguinho, no Quarto do Líder. A situação foi na primeira semana do BBB.

