BBB 24 Rodriguinho, que está no "BBB 24", e Belo, que se apresentou no programa, não se falaram por anos Em podcast, ex-vocalista dos Travessos disse que Thiaguinho foi responsável por acabar com a rivalidade

Amigos atualmente, os cantores Rodriguinho, um dos participantes do Camarote do "BBB 24", e Belo, que se apresentou na festa desta quarta-feira (10) do reality show, já tiveram suas diferenças. Estrelas do pagode dos anos 1990, os então vocalistas dos grupos OsTravessos e Soweto mantinham rixas pela disputa por popularidade e mulheres.

Em entrevista ao podcast Pagode pra Namorar, no ano passado, Rodriguinho lembrou a rivalidade e contou que Thiaguinho, ex-Exaltasamba, foi o responsável por eles relatarem a amizade. Segundo o brother, como ele e Belo surgiram na mesma época em São Paulo, as rixas começaram desde o início da carreira.

"Era palhaçada de moleque. Tinha uma menininha ali, era aquela coisa: 'Era do Belo, agora não é mais" - contou Rodriguinho. "Quem uniu a gente foi o Thiago, que era amigo dos dois, e dizia que a gente tinha que se falar."

O sambista disse que a rivalidade acabou quando ele encontrou Belo num show no Rio:

"Ele chegou para mim e disse: 'A gente está velho, né cara'? Aí nos abraçamos e nunca mais deixamos de nos falar" lembrou o cantor.

Nesta quarta-feira, Belo foi uma das atrações da primeira festa do 'BBB 24', ao lado de Péricles e o grupo Menos e Mais. Durante a festa, Rodriguinho falou com Alane da amizade dos dois:

Aqui Rodriguinho falando que não quer ficar perto de Belo para não acabar se falando, algo que NÃO PODE por regra do programa pic.twitter.com/PA0Pu1ZINw — Bianca Andrade (@eubiandrade) January 11, 2024

"Ele é meu parceiraço. Não sabia que eu estava (no BBB) antes de eu vir. Eu não fiquei perto dele, senão ela ia querer ficar falando, não pode."

