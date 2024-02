Rodriguinho relembra "hate" sofrido quando enfrentou problema na voz: "Acabavam comigo"

A- A+

Em conversa com Pitel, na tarde desta quinta-feira (8), Rodriguinho relembrou o período quando enfrentou um problema na voz. O assunto surgiu após a assistente perguntar se o cantor respondia as críticas que recebia na internet.

“Teve uma época que tive um problema muito sério na minha voz. Ficou muito ruim. E aí as pessoas, nossa, acabavam comigo”, contou o artista, que disse ter lido comentários mandando ele parar de cantar.

Pitel comparou o que Rodriguinho viveu à situação de outro artista famoso. “Que nem fizeram com o pai da Wanessa [Zezé Di Camargo]? Estão fazendo ainda. Até chegar aqui ainda estavam fazendo”, apontou.



O pagodeiro confirmou o questionamento, mas explicou que o motivo para o seu problema na voz era diferente. “Só que o meu era emocional, total. Eu fiz todos os exames e não tinha calo, não tinha fenda, não tinha nada na voz. Era emocional”, revelou.

Após ter passado por tratamento com fonoaudiólogo, o brother garantiu que obteve uma melhora significativa. “Não voltou 100% do que era. Até porque, o que era, também a pessoa quer que a pessoa com 20 tenha a mesma voz com 40… não vai ter. Mas voltou, assim, do que estava uns 70% a 80%, voltou, tranquilo e aí ninguém nunca mais falou”, disse.



