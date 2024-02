A- A+

BBB 24 Rodriguinho volta a cobrar lealdade de Pitel no BBB 24, que rebate: ''Eu nunca briguei com o Davi''

Na tarde desta sexta-feira (23), Rodriguinho voltou a cobrar lealdade de Pitel. A assistente social entrou na academia do BBB 24 para conversar com o pagodeiro e Fernanda.



O cantor repreendeu a proximidade entre Davi e a alagoana, durante a última Festa do Líder. Não é a primeira vez que ele reclama da situação, pois se sentiu traído por Pitel.



Ela rebateu o brother dizendo que ele conversa com MC Bin Laden, que não é seu aliado no jogo, mas a sister nunca questionou essa aproximação.

Rodriguinho defendeu que não brigou com Bin no BBB 24, por isso a situação seria diferente, Porém, Pitel para encerrar o assunto respondeu: ''Eu nunca briguei com o Davi''.

