BBB 24 Rodriguinho volta a criticar Yasmin: "Já que quer comer sem fim, faz um treininho" Pagodeiro conversou com a modelo na cozinha da Xepa; compulsão alimentar da sister é um assunto frequente na boca dele

O problema de compulsão alimentar enfrentado pela modelo Yasmin Brunet no cnfinamento do BBB 24 voltou a ser assunto na boca do pagodeiro Rodriguinho.



Na cozinha da Xepa, ele e Yasmin conversam e a modelo comia biscoito, quando o pagodeiro a questionou. "Você não vai treinar, cara? Um dia pelo menos", sugeriu.

A sister acenou positivamente com a cabeça e o pagodeiro compartilhou novamente sua opinião sobre a colega de reality. "Tem que treinar, mano. Já que quer comer sem fim, faz um treininho", disse. A sister foi lacônica na resposta. "Sim."

