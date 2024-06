Roger Waters anuncia show com Cat Stevens dedicado à Palestina; como assistir

A- A+

Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, anunciou um show ao lado do cantor Cat Stevens (Yusuf Islam) e do rapper Lowkey, junto com convidados especiais, em prol da "paz, justiça e liberdade", dedicado à Palestina.

O evento vai acontecer nesta sexta-feira, 21, dentro de uma igreja na Inglaterra. Será feita uma transmissão ao vivo exclusivamente no canal Double Down News, no YouTube, às 15h30 no horário de Brasília.

O músico britânico de 80 anos é um ferrenho defensor da causa palestina e há anos critica atos cometidos pelo governo israelense.

No ano passado, o baixista se apresentou no Brasil com a turnê This Is Not A Drill, em apresentações com forte carga política.



