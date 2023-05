A- A+

rOCK Roger Waters anuncia shows no Brasil da sua turnê de despedida; confira cidades e datas A turnê "This is Not a Drill" passa por seis capitais brasileiras, entre outubro e novembro

O músico britânico Roger Waters traz a sua turnê de despedida, “This is Not a Drill”, ao Brasil. As seis cidades que receberão o show do fundador do Pink Floyd foram reveladas nesta segunda-feira (22).

As apresentações, que ocorrem entre outubro e novembro deste ano, serão realizadas em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Originalmente programada para o ano de 2020, a turnê foi adiada por dois anos e teve início em julho de 2022, na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Seus últimos shows serão realizados na América Latina.

Para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, a venda de ingressos já começa nesta quarta-feira (24), a partir de meio-dia. Já no caso do Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, as vendas têm início na quinta-feira (25), no mesmo horário. As entradas estarão disponíveis no site da Eventim e em pontos de venda credenciados. Os preços variam, de acordo com cada cidade, a partir de R$ 170.

No repertório da turnê, Roger Waters promete cerca de 20 clássicos da sua carreira solo e também do período em que esteve no Pink Floyd. Estão presentes no setlist músicas como “Us & Them”, “Comfortably Numb” e “Is This The Life We Really Want?”, além da inédita “The Bar”.

Confira a programação de shows de Roger Waters no Brasil:

24/10 – Brasília (Arena BRB Mané Garrincha)

28/10 – Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos/Engenhão)

01/11 – Porto Alegre (Estádio Beira Rio)

04/11 – Curitiba (Arena da Baixada)

08/11 – Belo Horizonte (Mineirão)

11/11 – São Paulo (Allianz Parque)



Veja também

Gratuito Autores nordestinos movimentam o 9º Festival RioMar de Literatura; veja a programação