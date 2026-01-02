A- A+

Rogério reaparece em Três Graças e provoca reviravolta decisiva na trama

Rogério está de volta a Três Graças. Dado como morto há cinco anos, o personagem vivido por Eduardo Moscovis reaparece nos próximos capítulos da novela, em cenas previstas para ir ao ar a partir deste sábado (3).

O retorno marca uma virada na trama e abre espaço para uma série de revelações sobre o desaparecimento do marido de Arminda (Grazi Massafera).

A reaparição acontece inicialmente diante de Josefa (Arlete Salles), que sempre acreditou que o genro estivesse vivo. A partir desse momento, a novela dedica um capítulo a flashbacks que esclarecem como Rogério foi dado como morto após denunciar irregularidades na Fundação comandada por Ferette (Murilo Benício).

No presente, o impacto maior recai sobre Arminda, que se vê frente a frente com o marido, e sobre Raul (Paulo Mendes), que reencontra o pai depois de anos acreditando em sua morte.

O reencontro entre Rogério e o filho concentra uma das cenas mais emotivas da sequência, marcada por surpresa, emoção e muitas perguntas ainda sem resposta, especialmente sobre o passado que o personagem prefere, ao menos por enquanto, deixar enterrado.

Para Eduardo Moscovis, o mistério em torno de Rogério é um dos principais atrativos do retorno. “A partir de agora são muitas formas de reaproximação daquele que foi seu amigo e sócio, da esposa e do filho. Sem dúvida, muita coisa vai acontecer e esse personagem é um mistério”, afirma o ator.

Moscovis também destaca que sua entrada tardia na produção ajudou a construir a estranheza do personagem. “Quando a novela começou, eu não participei da preparação, dos ensaios, justamente por isso. E por um lado foi bom porque aumentou para mim essa estranheza”, completa.

A volta de Rogério reforça a parceria de Eduardo Moscovis com o autor Aguinaldo Silva, com quem o ator já trabalhou em novelas como Pedra Sobre Pedra, Senhora do Destino e O Sétimo Guardião, e promete desencadear novos conflitos e reviravoltas em Três Graças.

