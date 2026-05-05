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MÚSICA Rolling Stones anunciam lançamento de "Foreign Tongues", seu 28º disco de estúdio Novo álbum está programado para chegar às lojas e plataformas de streaming musical em 10 de julho

Três anos depois de "Hackney Diamonds", os Rolling Stones anunciaram o lançamento de "Foreign Tongues", seu 28º trabalho de estúdio. O novo álbum está programado para chegar às lojas e plataformas de streaming musical em 10 de julho. O disco já está em pré-venda.

A chegada de "Foreign Tongues" vem sendo preparada pelos Stones há semanas, com a banda usando o pseudônimo Cockroaches para divulgar o single "Rough and Twisted", publicado exclusivamente em vinil em abril, além de bancar diversos outdoors com o título do trabalho em diferentes idiomas ao redor do mundo.

O lançamento foi adiantado por Will Hodgkinson, jornalista do London Times, e oficializado nesta terça-feira, 5, nas redes sociais do grupo.

Além do anúncio do novo disco, a banda também lançou oficialmente "In The Stars" nas plataformas digitais, assim como "Rough and Twisted".

De acordo com a Pitchfork, "Foreign Tongues" contará com o retorno do produtor Andrew Watt, que também trabalhou em "Hackney Diamonds" e "The Boys of Dungeon Lane", novo disco de Paul McCartney que será lançado em 29 de maio.

Apesar do novo disco, a banda não anunciou uma nova turnê. Segundo reportagem veiculada em 2025, os Stones desistiram do calendário de shows de 2026 devido às dificuldades do guitarrista Keith Richards em assumir a agenda de apresentações.

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